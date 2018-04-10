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СБУ допросила экипаж "Норда" относительно захвата судна при аннексии Крыма

СБУ допросила экипаж "Норда" относительно захвата судна при аннексии Крыма

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сотрудники СБУ допросили в качестве свидетелей экипаж арестованного судна "Норд" в контексте захвата судна при аннексии АР Крым в 2014 году. Об этом УНН сообщили в прокуратуре АР Крым.

"Экипаж проходит по делу в качестве свидетелей. Его допросила СБУ по делу о захвате судна при аннексии Крыма", - сказали в прокуратуре.

Как стало известно УНН, допрос состоялся в управлении СБУ в Херсонской области.

Как сообщал УНН, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.

Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительны судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконной. Сейчас на судно "Норд" наложен арест. Капитану судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 35 тыс. 240 грн залога.

Министерство иностранных дел РФ накануне вручило временному поверенному в делах Украины в России ноту протеста в связи с задержанием рыболовного судна "Норд", которое Москва считает своим.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Крым, корабль
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