Новости: Экономика
Вторник, 10 апреля 2018, 17:53 • Петро Ивасюк • 4476
Марокко открыло рынок для украинской курятины
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Украина получила право поставлять отечественную курятину на рынок Королевства Марокко. Об этом сообщает Госпродпотребслужба, передает УНН.
"Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Компетентный орган Королевства Марокко согласовали форму ветеринарного сертификата для экспорта мяса птицы и продуктов из него из Украины в Королевство Марокко", - говорится в сообщении.
С формой сертификата можно ознакомиться здесь.
Напомним, украинская курятина побила рекорды по экспорту и ценовой доступности.
Крупнейшим производителем и экспортером курятины в Украине считается компания "Мироновский хлебопродукт" с его брендом "Наша Ряба".
Источник: УНН