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Четверо гражданских исчезли в зоне АТО

Четверо гражданских исчезли в зоне АТО

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Четверо жителей Луганской области выехали на автомобиле и не вернулись, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба АТО.

"Вчера в Оперативной группы Национальной полиции при штабе АТО поступило сообщение об исчезновении четырех гражданских лиц, жителей населенного пункта Песчаное, Станично-Лутугинского района Луганской области, которые выехали раньше на автомобиле "Нива Шевроле" в неизвестном направлении и до сих пор не вернулись", - говорится в сообщении.

В настоящее время, по информации штаба, представителями Национальной полиции Украины проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения этих лиц.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" совершили 35 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня трое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Источник: УНН
Теги: АТО, исчезновение
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