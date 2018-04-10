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"Нафтогаз" рассчитывает, что позиция Германии по "Северному потоку-2" заблокирует проект

"Нафтогаз" рассчитывает, что позиция Германии по "Северному потоку-2" заблокирует проект

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В “Нафтогазе” рассчитывают, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться в отношении предложенных поправок к газовой директиве ЕС, что усложнит строительство “Северного потока-2”, передает УНН со ссылкой на сообщении компании.

“Ангела Меркель (канцлер ФРГ, — ред.) впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте „Северный поток-2“. Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины. Надеемся, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться с предложенными поправками к газовой директиве, уже принятыми Еврокомиссией и Европарламентом”, — говорится в сообщении “Нафтогаза”.

Как добавили в компании, “Северный поток-2” перестают называть чисто коммерческим делом даже его традиционные сторонники. Он стремительно теряет кудри ягненка, из-под которых проступает его истинная сущность: геополитическое оружие Кремля, направленное против Европы.

Председатель правления “Нафтогаза” в своем Facebook также отметил, что “очень важным изменением в риторике немецкого канцлера является публичное признание проекта ”Северного потока — 2“ политическим.

Напомним, Европейская комиссия рассматривает возможность проведения переговоров с Российской Федерацией по “Северному потоку-2”, а также планирует изменить требования газовой директивы ЕС, применяемые к проектам, которые строятся на территории ЕС.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Нафтогаз, газопровод, Ангела Меркель
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