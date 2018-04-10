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Дебютный гол украинца стал победным в игре чемпионата Дании

Дебютный гол украинца стал победным в игре чемпионата Дании

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Украинский нападающий Артем Довбик забил первый гол в составе датского ФК "Мидтьюлланд" в матче против действующего чемпиона страны "Копенгагена", сообщает УНН со ссылкой на сайт команды и чемпионата Дании.

"Копенгаген" дважды выходил вперед, но "Мидтьюлланд" дважды забивал в ответ (один мяч на счету датского защитника украинского происхождения Эрика Святченко).

20-летний украинский нападающий вышел на замену в начале второго тайма, а на 79 минуте забил победный гол своей команды при счете 2:2. "Мидтьюлланд" подловил соперника на контратаке, а наш форвард оказался на стадии завершения атаки - 3:2.

Данная победа позволила "Мидтьюлландом" сравниться с лидером чемпионата Дании "Брондбю" по количеству набранных очков - по 66.

Кроме того добавим, Довбик перешел в состав датчан прошлой зимой в статусе свободного агента. До этого он выступал за "Днепр".

Источник: УНН
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