Трамп отменил визит на саммит Америк из-за химатаки в Сирии

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп отменил запланированную поездку в Южную Америку на Саммит Америк, который должен был состояться позднее на этой неделе, чтобы сосредоточить внимание на химической атаке в Сирии, передает УНН со ссылкой на The Independent.

Белый дом объявил, что вице-президент Майк Пенс примет участие в саммите в Перу, а также возьмет на себя предложенное путешествие в колумбийскую Боготу.

"Президент останется в Соединенных Штатах, чтобы контролировать американский ответ на ситуацию в Сирии и следить за развитием событий по всему миру", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Данное решение означает, что впервые действующий президент США не посетит саммит 13 и 14 апреля.

Напомним, по данным представителей благотворительной организации "Белые каски", как сообщает DW, в районе Восточная Гута в субботу вечером с вертолета было сброшено бочковую бомбу с химикатами. Из-за этого погибли по меньшей мере 150 человек и еще более тысячи получили ранения.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на экстренном заседании Совета безопасности ООН обвинила Россию в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в сирийском городе Дума. С аналогичными утверждениями выступили поспреды Франции и Великобритании при ООН Франсуа Делатра и Карен Пирс, возлагая ответственность за кровавую химическую атаку в сирийском городе Дума на партнеров Сирии Россию и Иран.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с химической атакой в сирийском городе Дума, решение об этом будет вскоре принято.