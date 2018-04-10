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ГПУ завершила следствие по делу Поклонской, Константинова и Аксенова

ГПУ завершила следствие по делу Поклонской, Константинова и Аксенова

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование по уголовным производствам относительно "экс-прокурора Крыма" Натальи Поклонской, "главы парламента Крыма" Владимира Константинова и "главы правительства Крыма" Сергея Аксенова. Об этом говорится в повестках, опубликованных на официальном сайте ГПУ, передает УНН.

Согласно повестками, завершено следствие относительно Поклонской по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 УК Украины. Ее вызвали в ГПУ для ознакомления с материалами дела на 12 апреля.

Константинову инкриминируют ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 УК Украины, а Аксенову - в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28 ч. Ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 УК Украины. Они также приглашены в прокуратуру для ознакомления с материалами дела.

По информации пресс-службы, Печерский райсуд дал разрешение ГПУ на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве относительно Поклонской Н.В. по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.1 ст.109, ч.4 ст.28 ч.3 ст.110, ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в отношении экс-главного прокурора Крыма Натальи Поклонской расследуется два уголовных производства, открытых по факту государственной измены и незаконного запрета Меджлиса.

Источник: УНН
Теги: суд, ГПУ, Наталья Поклонская, Крым, Сергей Аксенов
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