Украина запускает пассажирский поезд из Киева в Ригу

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министерство инфраструктуры Украины анонсировало запуск нового железнодорожного маршрута. Поезд "четырех столиц" будет следовать из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс, пишет на своей странице в Facebook заместитель министра Юрий Лавренюк, передает УНН.

"Тарифный совет МИУ внес изменения в тарифы на перевозку пассажиров и багажа в международном сообщении, подписан соответствующий приказ и направлен на госрегистрацию в Минюст", - написал Лавренюк.

По его словам, министр инфраструктуры подписал соответствующий приказ, который направлен в Министерство юстиции на государственную регистрацию.

"Укрзализныця" уже закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода, которые будут в ближайшее время курсировать в направлении Киев-Минск-Вильнюс-Рига. Стоимость билета в купейном вагоне в Ригу, будет составлять около 1855 грн (59 €)", - написал заместитель министра.

В комментариях в Facebook Лавренюк отметил, что поезд будет отправляться из Киева около 15:00 и прибывать в Ригу около 6:00 на следующий день.

Как сообщал УНН, Государственная авиационная служба Украины договорилась о увеличение частоты рейсов с Германией и Венгрией.