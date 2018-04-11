В "Укрспирт" рассказали о схемах продажи "левого" спирта в Украине

КИЕВ. 11 апреля. УНН. "Дельцы" нелегального рынка уже давно объявили войну украинцам. Об этом в своем авторском блоге написал исполняющий обязанности директора ГП "Укрспирт" Юрий Лучечко, передает УНН.

"У нас нет другого выбора, как объявить войну контрафактному спирту", - отметил он.

Ю.Лучечко заверил, что на сегодня ГП "Укрспирт" не производит и не продает "левого" спирта. Предварительно на предприятии был усилен внутренний управленческий контроль, было налажено взаимодействие с ГФС. Несмотря на это, украинское интернет-пространство пестрит объявлениями о продаже "левого" спирта, подчеркнул он.

"На выходных промониторил лично сеть: более 20 сайтов и досок объявлений типа ОLX, Prom.ua, All.biz и другие предлагают "левак". Логистика тоже проста - "Новая Почта", "Интайм", "Деливери", "Ночной экспресс" и другие. Можно легко заказать и получить алкоголь через интернет. Все очень просто в теневых дельцов, они даже не скрываются", - рассказал Ю.Лучечко.

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Сегодня без акциза и лишних хлопот украинцы могут приобрести спирт из Российской Федерации. Среди других схем транспортировки спирта в Украине - завоз продукта под видом омывателя, рассказал и. о. директора ГП.

"Они (нелегальные игроки рынка, - ред.) выпаривают из этого омывателя денатурат, как это было в подпольном заводе в Малых Ерчиках, а затем "впаривают" это потребителю. Но хочу вас разочаровать: вывести яд на 100% невозможно. Это вам скажет любой технолог. И их не беспокоят ни ваше здоровье, ни ужасные последствия, которые могут повлечь денатурата человеку.

Ну и "вишенка на торте" - алкоголь с дьюти фри в Интернете. Такое впечатление, что это для тех, кто хочет фешенебельно из жизни", - написал Ю.Лучечко.

И.о. директора "Укрспирт" также отметил, что в Украине дальше отлова отдельных индивидов, приторговывают алкоголем сомнительного происхождения, дело не идет.

Напомним, по оценкам экспертов, теневой рынок "задавил" легальных производителей алкоголя.

Официальные производители алкоголя тем временем констатируют бездействие власти в вопросах противостояния нелегалам уже не первый год. Как следствие, госбюджет ежегодно недополучает от алкогольной промышленности около 10-12 млрд грн.

"Для того, чтобы изменить ситуацию, нужна четкая и системная государственная политика в спиртовом и алкогольном сегменте", - говорит председатель совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.

По ее словам, главная проблема сегодня - это налоговая составляющая, размер которой не соответствует возможностям рынка.

"Акцизы нужно привести к трезвым и обоснованных размерам", - считает эксперт.

"Ставка акциза должна быть такой, чтобы легальный производитель мог конкурировать ценой с теневым бизнесом. Имея конкурентную цену на рынке и гарантируя при этом качество товара (чего не могут сделать нелегалы), официальные производители и дилеры в течение определенного промежутка времени, пользуясь исключительно рыночными механизмами конкуренции, просто вытеснят суррогатную, нелегальную, серую и черную алкогольную продукцию с рынка. По меньшей мере - этот сегмент потеряет те лидирующие позиции, которые занимает сегодня", - подытожила О.Ивушкина.