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ФИФА хочет запретить аренду игроков в футболе

ФИФА хочет запретить аренду игроков в футболе

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Международная федерация футбола рассматривает вариант изменения системы аренд футболистов и даже ее запрета. Об этом говорится на сайте Football-Italia и France Football, передает УНН.

Первоначально передача игроков по арендным соглашениям заключалась в том чтобы позволить молодым спортсменам развиваться в клубах более низкого уровня, но по мнению руководящего органа мирового футбола в последнее время система эксплуатируется для других целей.

Отмечено, что гранды и клубы с солидными бюджетами подписывают большое количество молодых игроков, только для того, чтобы в будущем продать их и получить прибыль. Кроме того, такие футболисты даже часто не получают ни одного проведенного поединка за основной клуб.

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Примечательно, что в нынешнем сезоне действующий чемпион Италии "Ювентус" отдал 41 игрока по аренде в другие команды, "Удинезе" - 27, "Челси" - 22, "Манчестер Сити" - 18.

Добавим, что Исполнительный комитет ФИФА обсудит новые меры в октябре после встречи Союза игроков, Европейской клубной ассоциации, Всемирного форума лиги и бывших звезд, таких как Кафу, Бобан, Эдвина ван дер Сара и Марко ван Бастена.

Источник: УНН
Теги: футбол, ФИФА
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