В 2016 году гражданство ЕС получили более 24 тыс. украинцев

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В 2016 году гражданство стран-членов ЕС получило более 24 тыс. украинцев. Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте статистического бюро Европейского Союза Eurostat, передает УНН.

Среди стран, не являющихся членами ЕС, Украина оказалась на шестом месте по количеству полученных гражданств. По данным отчета, в 2016 году гражданство ЕС получило 24062 украинца.

Больше всего заявлений на гражданство от жителей Украины в позапрошлом году одобрила Германия - гражданство ФРГ получил 4621 украинец. На втором месте - Румыния (4032 человека), третья - Португалия (3240 человек).

По данным статистики, в 2016 году лидером среди стран, не являющихся членами ЕС, по количеству полученных гражданств, стало Марокко. Гражданство ЕС из этой североафриканской страны получило более 101 тыс. человек. В первую пятерку также попали Албания (67483 человека), Индия (41 669 человек), Пакистан (32917 человек) и Турция (32821 человек).

Напомним, 11 июня 2017 года украинцы получили право на безвизовые поездки в страны ЕС.



Как сообщал УНН, по состоянию на 8:00, 10 апреля 2018 года почти 468 500 граждан Украины воспользовались безвизовым режимом с ЕС.