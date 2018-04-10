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В Киеве вышел на маршрут трамвай с портретом Валерия Лобановского

В Киеве вышел на маршрут трамвай с портретом Валерия Лобановского

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Во вторник, 10 апреля, на Борщаговскую линию скоростного трамвая выходит тематический трамвай с портретом Валерия Лобановского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает УНН.

"Сегодня на Борщаговскую линию скоростного трамвая выходит очередной тематический поезд в рамках проекта "Выдающиеся украинцы". На этот раз он украшен портретом Валерия Лобановского - одного из десяти лучших тренеров европейского футбола по версии УЕФА, легенды, которой гордится не только наш город и страна, но и весь мир", - отметил Давтян.

Он отметил, что скоростной линией уже курсируют "именитые" трамваи с изображениями Бориса Патона, Ярослава Мудрого, Анны Киевской и Николая Амосова.

"На очереди - Александр Довженко. Первой была Анна Киевская. Вместе с мэром мы проехались по маршруту в феврале этого года", - написал Дмитрий Давтян и отметил, что всего в последнее время коммунальное предприятие "Киевпастранс" приобрело 35 трамвайных вагонов "PESA Fokstrot" и 5 "Электрон T5B64".

Как сообщал УНН, в Киеве презентовали трамваи PESA 5-го поколения, на которых изображены портреты известных украинских деятелей.

Источник: УНН
Теги: Киев, трамвай
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