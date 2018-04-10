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Палец вверх: Порошенко поблагодарил немецких полицейских за сопровождение

Палец вверх: Порошенко поблагодарил немецких полицейских за сопровождение

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В завершение своего визита в Федеративную Республику Германии Президент Украины Петр Порошенко выразил личную благодарность сотрудникам местной полиции за профессиональное сопровождение. Об этом написал на своей странице в Twitter Посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает УНН.

По приглашению Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель Президент Украины Петр Порошенко посетил с визитом Германию. Во время путешествия глава государства встретился с ведущими немецкими политиками, в частности с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером. В течение путешествия за безопасностью украинского Президента следили немецкие правоохранители.

"Завершающий аккорд важнейшего для Украины визита: личная благодарность Президента Петра Порошенко сотрудникам немецкой полиции за профессиональное сопровождение", - рассказал посол.

Кроме того, он обнародовал фото Порошенко в окружении немецких полицейских.

Напомним, 9 апреля Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Берлин с рабочим визитом.

Источник: УНН
Теги: Германия, полиция, Петр Порошенко
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