Еще одно российское судно арестовали в Украине

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Украине арестовали судно-земснаряд с портом приписки г. Туапсе, РФ, что принадлежит кампании Trans Services Maritime. Об этом в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

Как сообщил Луценко, прокуратурой АР Крым осуществляется процессуальное руководство по факту совершения незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник "Лебедине острова") на временно оккупированных территориях.

"Установлено, что добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки г. Туапсе, РФ, что принадлежит кампании Trans Services Maritime. В традициях РФ ворованный песок используют для незаконного строительства оккупантской моста в районе Керчи.

В то же время, кампания-расхититель без проблем совести ведет свой бизнес, в частности - другими судами, что регулярно заходят на территорию Украины", - написал Луценко.

Генпрокурор добавил, что для возмещения убытков в указанном уголовном производстве, 10 апреля постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым об аресте судна подозреваемого кампании страны-агрессора.

Как сообщал УНН, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.