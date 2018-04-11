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Терезу Мэй не пригласили на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл - СМИ

Терезу Мэй не пригласили на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл - СМИ

Тереза Мэй

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не пригласили на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает издание The Independent, ссылаясь на источники в британском правительстве, передает УНН.

Так, на свадьбе 19 мая будут только люди, которые имеют прямые отношения с парой, сообщил источник в Букенгемськом дворце.

"Было решено, что политических лидеров, ни из Великобритании, ни из-за рубежа, приглашать на свадьбу принца Гарри и госпожи Маркл не обязательно. Правительство ее величества провело консультации относительно этого решения, которое было принято королевской семьей", - сказал официальный представитель принца Гарри.

По словам источника, в Букенгемському дворце не ожидают, что премьер-министр будет приглашен.

Также сообщается, что президент США Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама, скорее всего, также не получит приглашение на событие.

Были слухи, что Обама может быть приглашен из-за их давней дружбы с принцем Гарри. Тем не менее, с дипломатической точки зрения, было бы неудобно пригласить Обаму, но не пригласить при этом семью нынешнего президента.

Напомним, свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится 19 мая, на свадьбе будущий герцогине подарят фамильный герб: с девизом, щитом и ссылкой заслуги девушки и ее семьи.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Тереза Мэй
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