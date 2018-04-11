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Теннисист Долгополов провел первый поединок после двухмесячной паузы

Теннисист Долгополов провел первый поединок после двухмесячной паузы

Александр Долгополов

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Первая ракетка мужского тенниса Украины Александр Долгополов вернулся на корты после паузы связанной с травмой, передает корреспондент УНН.

На грунтовом турнире в Марокко категории АТР-250 с призовым фондом 561 тыс. евро киевлянин, посеянный под 7-м номером, потерпел поражение от победителя квалификационных соревнований 221 ракетки мира итальянца Андреа Арнабольди - 2:6, 3:6.

за 1 час и 20 минут наш земляк не сумел реализовать ни одного брейкпойнта из шести, соперник выиграл три гейма на подаче украинца. Долгополов завершил матч с 3 эйсами, 3 двойными ошибками, итальянец не сумел ни разу подать навылет.

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Примечательно, что ранее Долгополов дважды выступал против Арнабольди на турнирах в Марокко и до этого момента исключительно побеждал. Добавим, что после поражения 19-го января в Мельбурне от Диего Шварцмана украинец не участвовал в турнирах из-за проблем с кистью.

Источник: УНН
Теги: Украина, теннис
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