В Украине с начала года на путях и переездах произошло 19 ДТП

КИЕВ. 10 апреля. УНН. За 3 месяца 2018 года на железнодорожных переездах и путях ПАО "Укрзализныця" по неосторожности и нарушении водителями автотранспорта правил дорожного движения произошло 19 случаев ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент информационной политики и связей с общественностью "Укрзализныци".

Так, в этом году 17 ДТП произошло на переездах, еще 2 - на путях вне переездов. В результате ДТП были травмированы 5 человек. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года количество ДТП увеличилось на 4 случая, на 4 человека меньше погибло, а количество травмированных увеличилось на 1 человека, отметили на предприятии.

Кроме того, в течение 3 месяцев 2018 года было зафиксировано 115 случев незаконных вмешательств в работу железной дороги против 110 за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНН, за 4 месяца 2017 года на железнодорожных переездах и путях ПАО "Укрзализныця" произошло 23 случая ДТП, в том числе 19 случаев на переездах и 4 - на путях вне переездов. Вследствие этих ДТП погибли 6 человек и 5 травмированы.