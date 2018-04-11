Макрона назвал цели возможных ударов из-за химатаки в Сирии

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что решение о военном ответе Сирии будет принято в ближайшие дни после консультаций с властями США и Великобритании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Мы продолжим обмены технической и стратегической информацией с нашими союзниками, особенно Британией и США, в ближайшие дни мы анонсируем наше решение”, — сказал Макрон. По его словам, удары не будут наноситься по союзникам сирийского правительства, а будут нацелены на сирийские химические объекты.

При этом ответ от союзников пойдет независимо от результатов голосования в Совете Безопасности ООН, подчеркнул Макрон. Во вторник, 10 апреля, в Совбезе состоятся два голосования — по российской и американской резолюциям, которые предлагают расследовать предполагаемое применение химоружия в Сирии. Россия предлагает проводить расследования по линии ОЗХО, США — восстановить механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии.

Ранее Макрон, лидеры США и Великобритании — Дональд Трамп и Тереза ​​Мэй — согласились с тем, что международный ответ необходим. Также Мэй и Трамп заявили, что сообщение о химатаках в Сирии “достойны осуждения”.

Как сообщал УНН, Трамп отменил визит на саммит Америк через химатаку в Сирии.