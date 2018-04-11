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Среда, 11 апреля 2018, 00:00 • Сергей Куркович • 7008
Украинский тхеквондист получил лицензию на Юношеские Олимпийские игры
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В рамках квалификационного турнира по тхэквондо в городе Хаммамет (Тунис) юные спортсмены разыграли не только комплекты наград, но и боролись за лицензии на III летние Юношеские Олимпийские игры, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Олимпийские игры, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
В Тунисе успех украинской команды принес второй день соревнований. В весовой категории до 63 кг наш Александр Дзюба занял второе место на пьедестале почета, чем гарантировал себе заветную путевку в олимпийский Буэнос-Айреса.
Отметим, для получения олимпийской лицензии спортсменам достаточно было попасть в четвертьфинал турнира.
Добавим также, ЮОИ-2018 состоятся в октябре в аргентинском Буэнос-Айресе.
Источник: УНН