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Украинский тхеквондист получил лицензию на Юношеские Олимпийские игры

Украинский тхеквондист получил лицензию на Юношеские Олимпийские игры

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В рамках квалификационного турнира по тхэквондо в городе Хаммамет (Тунис) юные спортсмены разыграли не только комплекты наград, но и боролись за лицензии на III летние Юношеские Олимпийские игры, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Олимпийские игры, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

В Тунисе успех украинской команды принес второй день соревнований. В весовой категории до 63 кг наш Александр Дзюба занял второе место на пьедестале почета, чем гарантировал себе заветную путевку в олимпийский Буэнос-Айреса.

Отметим, для получения олимпийской лицензии спортсменам достаточно было попасть в четвертьфинал турнира.

Добавим также, ЮОИ-2018 состоятся в октябре в аргентинском Буэнос-Айресе.

Источник: УНН
Теги: спорт
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