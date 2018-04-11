"Рома" разгромила "Барселону" и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов

КИЕВ. 11 апреля. УНН. “Рома” сенсационно вышла в полуфинал Лиги чемпионов, забив три мяча в ворота “Барселоны” на домашней арене “Олимпико”, передает УНН.

Быстрый гол помог римлянам постепенно достичь цели. На 6-й минуте Де Росси дальним пасом закинул мяч за спины Альбы и Умтити, где Эдин Джеко разобрался в ситуации и пробил кипера Тер Штегена — 1:0. Гости ответили дальним ударом из опасной дистанции из штрафной в исполнении Месси — игровой снаряд пролетел выше ворот.

Во втором тайме Пике взвалил в собственной штрафной зоне Джеко, а пенальти реализовал Де Росси несмотря на то, что Тер Штеген угадал направление мяча. В заключительной десятиминутке Ундер навесил с углового на ближнюю штангу, где Манолас выиграл борьбу в Семеду и переправил игровой снаряд в сетку — 3:0.

Таким образом, благодаря голу на выезде (4:1) в 1/2 финала пробивается именно итальянский клуб

Стоит отметить, что “Барселона” потерпела лишь второе поражение в последних 49 поединках.