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Соединенные Штаты планируют ввести новые санкции против РФ

Соединенные Штаты планируют ввести новые санкции против РФ

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Новый пакет санкций предусматривает полный запрет на любые операции, связанные с государственным долгом России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на открытые источники базы данных Конгресса США.

Под ограничения могут попасть соглашения с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.

Предполагается, что санкции в проекте также могут коснуться Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, “Россельхозбанка”, “Промсвязьбанка” и “Внешэкономбанка”.

Сами ограничения должны вступить в силу не позднее 60 дней после их принятия.

Возможно введение новых ограничений связано с предполагаемой причастностью России к делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Как сообщал УНН, Bloomberg подсчитал совокупные потери российских олигархов от американских санкций.

Источник: УНН
Теги: США, РФ, санкции
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