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Среда, 11 апреля 2018, 01:51 • Сергей Куркович • 6504
Украинцы завоевали две медали международного турнира по плаванию
КИЕВ. 11 апреля. УНН. На чемпионате "Malmsten Swim Open Stockholm", который завершился в Швеции, украинские спортсмены завоевали две медали. Об этом сообщает Федерация плавания Украины, передает УНН.
На дистанции 1500 м вольным стилем Михаил Романчук завоевал "серебро" с результатом 14:50,91 мин, Сергей Фролов оказался на третьем месте, его результат 14:56,81.
Золотая награда досталась Флориани Веллбруку из клуба "SC Magdeburg" (14:40,69).
Напомним, что Романчук и Фролов приносили Украине медали на чемпионате Европы по плаванию.
Источник: УНН