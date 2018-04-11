Авиакомпании получили предупреждение об угрозе ракетных ударов по Сирии

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выпустило оперативное сообщение об опасности полетов в Восточном Средиземноморье в связи с возможными ракетными ударами по Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерального управления гражданской авиации США.

“В связи с возможными авиаударами по Сирии ракетами класса „воздух-земля“ и/или крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов возможные периодические сбои в работе систем навигации и радиобладнання. Эта информация должна быть принята во внимание при планировании полетов в Восточном Средиземноморье и в районе Никосии”, — говорится в сообщении, подписанном EASA.

Как сообщал УНН, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что решение о военном ответе Сирии будет принято в ближайшие дни после консультаций с властями США и Великобритании.