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Авиакомпании получили предупреждение об угрозе ракетных ударов по Сирии

Авиакомпании получили предупреждение об угрозе ракетных ударов по Сирии

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выпустило оперативное сообщение об опасности полетов в Восточном Средиземноморье в связи с возможными ракетными ударами по Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерального управления гражданской авиации США.

“В связи с возможными авиаударами по Сирии ракетами класса „воздух-земля“ и/или крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов возможные периодические сбои в работе систем навигации и радиобладнання. Эта информация должна быть принята во внимание при планировании полетов в Восточном Средиземноморье и в районе Никосии”, — говорится в сообщении, подписанном EASA.

Как сообщал УНН, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что решение о военном ответе Сирии будет принято в ближайшие дни после консультаций с властями США и Великобритании.

Источник: УНН
Теги: США, авиация, Сирия
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