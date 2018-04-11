Цукерберг прокомментировал действия РФ в рамках Facebook

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Основатель Facebook Марк Цукерберг на совместных слушаниях юридического комитета Сената США и сенатского комитета по торговле сообщил, что его компания ведет борьбу со спонсируемыми Россией группами, которые пытаются эксплуатировать соцсеть с целью влияния на выборы и общественное мнение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

“Один из главных приоритетов на 2018 год — исправить ситуацию. О чем я сожалею больше всего, — это что мы вовремя не определили российское вмешательство в 2016 году. Ожидали более традиционные кибератаки. Но мы вовремя не распознали новые информационные операции. 2018 год — очень важен в плане выборов. Не только промежуточных выборов в США, но и по всему миру — в Индии, Бразилии, Мексике, Пакистане, Венгрии. И мы хотим убедиться в том, что мы приложили все усилия для защиты целостности этих выборов. Я уверен, что нам удастся”, — отметил Цукерберг.

По его словам, в Facebook занимаются идентификацией фальшивых аккаунтов, замеченных в попытках влиять на политические настроения. Для этого начали использоваться новые инструменты, основанные на искусственном интеллекте.

“Мы внедрили новый инструмент идентификации фиктивных аккаунтов, которые используются для распространения информации, и мы смогли удалить десятки тысяч аккаунтов перед тем, как они смогли нанести существенный вред. Характер этих атак таков, что есть люди в России, чья работа заключается в том, чтобы пытаться воспользоваться нашей системой, другими интернет-системами. И это, действительно, своего рода гонка вооружений. Они будут продолжать совершенствоваться в этом. И мы должны инвестировать в то, чтобы также становиться лучше”, — подчеркнул Цукерберг.

По его словам, Facebook наймет новых сотрудников в отдел по обеспечению безопасности.

“Мы пытаемся проследить, чем занималось „Агентство интернет-исследований“ (российская „фабрика троллей“, базируется в Санкт-Петербурге, — ред.) и что они делали в 2016 году”, — заявил Цукерберг.

“В конце концов, люди будут смотреть на результаты нашей деятельности. Я не думаю, что все, что я сегодня говорю, изменит мнение людей о нас, но я надеюсь, что в течение нескольких следующих лет мы найдем решение нашим проблемам, и люди увидят разницу”, — добавил он.

Как повидоляв УНН, сенатор Камала Харрис повторила вопрос основателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу, от которых он уклонялся в течение слушаний.