Два месяца спустя после катастрофы Ан-148 в РФ остатки тел продолжают оставаться брошенными на поле

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Два месяца назад в Подмосковье разбился Ан-148. Останки погибших до сих пор не собраны, родственникам предлагают хоронить жертв “по частям”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные российские СМИ.

6 апреля губернатор Оренбургской области Юрий Берг встретился с родственниками погибших пассажиров самолета Ан-148 “Саратовских авиалиний”, который разбился в Подмосковье 11 февраля, выполняя рейс из Москвы в Орск. Марьяна Ильинов, которая потеряла в авиакатастрофе мужа, рассказала журналистам, что Юрий Берг заверил участников встречи, что поисковая операция на месте крушения окончена и оно окружено.

В тот же день жительница Москвы Юлия Синицына, в которой в катастрофе погибла мать, приехала на поле, где разбился самолет, чтобы возложить цветы к небольшому мемориала, установленном местной администрацией.

“Пока я шла (к мемориалу), я видела большие фрагменты самолета, личные вещи — кремы женские, носки и так далее, — видела фрагменты человеческих тел, в том числе отдельно лежат уши и просто куски мяса с костями”, — рассказала Синицына. По ее словам, местные жители начали находить новые останки еще две недели назад, когда начал сходить снег, это были “целые части — ноги, головы”.

Утром 10 апреля на место катастрофы прибыли группировки спасателей для поисковой операции, днем ​​Следственный комитет сообщил, что “в связи с появлением объективной возможности, обусловленной таянием снега, на месте катастрофы организованы дополнительные осмотры места происшествия”. Во Степановское также приехали начальник подмосковного управления МЧС Сергей Полетикин и губернатор Оренбургской области Юрий Берг — они возложили цветы к мемориалу, встретились с Синицыной и ответили на вопросы журналистов. Полетикин заявил, что проведение дополнительных поисков в МЧС планировали еще во время первой операции.

На вопрос, где же были спасатели, раз работы не прекращались, Юрий Берг ответил: “Ну, во-первых, объяснить ... вот я сразу поставил в известность министра по чрезвычайным ситуациям. Что мне ответил: „Ну непогода сейчас вот такая, сейчас немножко это, и все будет — эти работы ...“ Но они все делают в рамках тех поручений, которые им дает следствие!”

Также местные чиновники предложили выдавать останки погибших родственникам частями, соответственно, погребая людей несколько раз. Данная инициатива встретила негативную реакцию у близких погибших.

Как сообщал УНН, в сети обнародовали расшифровку разговора пилотов Ан-148 “Саратовских авиалиний” в последние минуты перед авиакатастрофой, которая произошла 11 февраля и в унесла жизни 71 человека.