Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 11 апреля 2018 09:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Безвизом с ЕС воспользовались почти 470 тыс. украинцев с новыми биометрическими паспортами
Безвизом с ЕС воспользовались почти 470 тыс. украинцев с новыми биометрическими паспортами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7488
Версия для печати

The Times узнала о требовании Мэй дать больше доказательств химатакы в Сирии

The Times узнала о требовании Мэй дать больше доказательств химатакы в Сирии

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Для того, чтобы Великобритания присоединилась к военному ответу на применение химического оружия правительственными войсками в Сирии, нужно больше доказательств. Об этом, как сообщает The Times, британский премьер Тереза Мэй заявила в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, информирует УНН.

Премьер не согласилась провести быструю операцию в ответ, поскольку место предполагаемой химической атаки в Восточной Гуте готовы были посетить эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ранее 9 апреля Трамп поставил очень жесткие временные рамки: он пообещал в течение 48 часов определить, как он ответит на очередную химатаку в Сирии, при этом он выразил уверенность, что за инцидент несут ответственность власти Сирии во главе с президентом Башаром Асадом, а также союзные с ним Россия и Иран.

Как сообщал УНН, авиакомпании получили предупреждение об угрозе ракетных ударов по Сирии.

Источник: УНН
Теги: США, Великобритания, Сирия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.