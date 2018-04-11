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Шестнадцать украинских батутистив будут бороться за медали чемпионата Европы

Шестнадцать украинских батутистив будут бороться за медали чемпионата Европы

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В азербайджанском Баку завтра стартует европейское первенство по прыжкам на батуте. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.

Украину на престижном старте представлят 16 спортсменов, которые на днях завершили свой тренировочный сбор в Одессе:

Взрослые — Дмитрий Собакар, Николай Просторов, Антон Давыденко, Артем Савченко, Наталья Москвина, Светлана Малькова, Диана Ключник, Диана Тувакбаева.

Юниоры — Евгений Православный, Никита Иванский, Василий Ляховский, Сергей Копылов, Мария Никанорова, Екатерина Кулешова, Татьяна Кукнерик и Татьяна Ивченко.

Спортсмены будут разыгрывать комплекты наград как в индивидуальных, так и в синхронных прыжках.

Отметим, что соревнования, которые продлятся до 15 апреля, состоятся среди взрослых и юниоров.

Кроме того добавим, чемпионат Европы станет отборочным турниром для участия во II Европейских играх-2019 и III Юношеских Олимпийских играх-2018.

Источник: УНН
Теги: спорт
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