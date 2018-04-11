Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 11 апреля 2018 09:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Безвизом с ЕС воспользовались почти 470 тыс. украинцев с новыми биометрическими паспортами
Безвизом с ЕС воспользовались почти 470 тыс. украинцев с новыми биометрическими паспортами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
4920
Версия для печати

На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 11 апреля 2018 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.

Национальный банк Украины по состоянию на 11 апреля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1112.354727;

Серебро - 13.646061;

Платина - 770.827284;

Палладий - 776.673221.

По сравнению с 10 апреля, стоимость всех банковских металлов - выросла.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.