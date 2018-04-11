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Официальный курс гривны установлен на уровне 25,97 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 25,97 грн/доллар

КИЕВ. 11 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,97 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 апреля установлены на таком уровне:

25,975527 грн за доллар;

32,108349 грн за евро;

0,416480 грн за российский рубль;

36,828681 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 10 апреля, курс доллара и рубля снизился, евро и фунту стерлингов наоборот - вырос.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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