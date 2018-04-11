Новости: Экономика
Среда, 11 апреля 2018, 06:45 • Алексей Супрун • 5652
Официальный курс гривны установлен на уровне 25,97 грн/доллар
КИЕВ. 11 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,97 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 апреля установлены на таком уровне:
25,975527 грн за доллар;
32,108349 грн за евро;
0,416480 грн за российский рубль;
36,828681 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 10 апреля, курс доллара и рубля снизился, евро и фунту стерлингов наоборот - вырос.
Источник: УНН