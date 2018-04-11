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Сеул рассчитывает на международную поддержку процесса денуклеаризации Кореи

Сеул рассчитывает на международную поддержку процесса денуклеаризации Кореи

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Поддержка международным сообществом критически важна для процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил в среду министр объединения Республики Корея Чо Мин Ген в ходе встречи с послом Великобритании в Сеуле Саймоном Смитом, информирует УНН.

"Южнокорейское правительство считает, что сотрудничество в рамках международного сообщества крайне важно для решения ядерной проблемы Пхеньяна и нормализации межкорейских отношений", - отметил Чо Мин Ген. Он выразил надежду, что Великобритания, которая также имеет свое посольство в КНДР, предоставит активную поддержку этому процессу.

Смит в свою очередь подчеркнул, что Лондон продолжит поддерживать мирные инициативы Сеула.

Как сообщал УНН, по информации СМИ лидер КНДР обсудил с членами правящей партии возможных переговорах с США.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, КНДР, Южная Корея
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