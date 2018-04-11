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В результате падения вертолета в Хабаровске погибли 6 человек

В результате падения вертолета в Хабаровске погибли 6 человек

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Шесть человек, по предварительным данным, погибли в результате катастрофы вертолета в Хабаровске. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил журналистам источник среди спасательных служб региона: “На борту предварительно находились шесть человек. Все они погибли”.

По его словам, при ударе о землю вертолет загорелся. “Сейчас ведется тушение пожара”, — сказал собеседник агентства. Территория окружена.

Вместе с тем в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю ТАСС сообщили, что в районе улиц Антенная — Хирургическая на пустыре совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 одной из авиакомпаний Хабаровского края. “По предварительной информации, на борту находилось шесть человек. Здания и сооружения не пострадали ”, - сообщили в ГУ МЧС.

В авиакомпании “Восток”, которой, по предварительным данным, принадлежал вертолет, не смогли прокомментировать сообщение. “Никого из начальства сейчас нет на месте. Пресс-службы у нас нет”, — сказали ТАСС в приемной авиакомпании.

Сейчас в Хабаровске идет дождь, сила ветра достигает 12 м/с, температура воздуха плюс 3 градуса. Как сообщают местные пользователи соцсетей, на месте происшествия сейчас густой туман.

Как сообщал УНН, два месяца спустя после катастрофы Ан-148 в РФ остатки тел продолжают оставаться брошенными на поле.

Источник: УНН
Теги: РФ, катастрофа, падение
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