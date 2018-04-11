Австралия поддержит силовую операцию США в Сирии

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Австралия поддержит возможный военный удар США по Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на брифинг главы МИД государства Джули Бишоп и телеканал ABC.

“Я не намерена комментировать военные действия США, но если США нанесут авиаудар в ответ на применение химоружия против гражданского населения Сирии, то Австралия поддержит любые действия, которые будут взвешенными и пропорциональными”, — сказала глава МИД Австралии в интервью телекомпании .

В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением ядовитых веществ в населенном пункте Дума вблизи Дамаска.

Как сообщал УНН, The Times узнала о требовании Мэй дать больше доказательств химатаки в Сирии.