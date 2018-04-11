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Цукерберг пообещал пользователям оставить бесплатную версию Facebook

Цукерберг пообещал пользователям оставить бесплатную версию Facebook

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Председатель и основатель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг, выступая на слушаниях в американском Сенате, пообещал, что социальная сеть Facebook будет всегда доступна для пользователей в бесплатной версии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.

По словам Цукерберга, в Facebook всегда будет бесплатная версия. Он подчеркнул, что цель компании — помочь соединять людей по всему миру.

“Чтобы это делать, мы считаем, что нам необходимо предлагать услуги, которые все могут позволить, и мы преданы это делать”, — отметил он.

Как сообщал УНН, Цукерберг прокомментировал действия РФ в рамках Facebook.

Источник: УНН
Теги: социальные сети, Facebook
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