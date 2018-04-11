Brent торгуется выше 70 долл. за баррель

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в среду утром упали в цене до 70,72 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:11, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,45%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 65,31 доллара за баррель, потеряв 0,31%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.