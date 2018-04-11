Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 11 апреля 2018 09:42
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Безвизом с ЕС воспользовались почти 470 тыс. украинцев с новыми биометрическими паспортами
Безвизом с ЕС воспользовались почти 470 тыс. украинцев с новыми биометрическими паспортами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Происшествия
Вернуться к списку RSS Архив
8784
Версия для печати

Жителей шести областей предупредили о подтоплении

Жителей шести областей предупредили о подтоплении

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Из-за весеннего половодья на равнинных реках 11-13 апреля вероятно подтопление в Волынской, Ровенской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Одесской областях. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

В частности, на Припяти из-за повышения уровней воды ожидается дальнейшее затопление заводей в Волынской, Ровенской областях. Кроме того, возможно затопление хозяйственных построек в отдельных населенных пунктах Ратневского района Волынской области.

Также дальнейшее затопление заводей прогнозируется в Сумской, Полтавской областях из-за повышения уровня воды в средних и нижних течениях Сулы, Псле, нижних участках Ворсклы, Орели.

Повышение уровня воды на реках бассейна Десны спровоцирует затопление заводей и обтопление территорий и объектов, расположенных на пойме (частей населенных пунктов, приусадебных участков, перелив воды через автодороги местного значения), нарушение транспортного сообщения в Черниговском, Новгород-Северском районах. Также вода на пойму может выйти из-за повышения уровня воды на Верхнем Днепре в Черниговской области.

На украинском участке Дуная возле Вилково Одесской области сохранится удерживание уровней воды на опасных отметках с подтоплением незаселенных участков города.

Напомним, из-за паводка подтопило мост в Луганской области.

Источник: УНН
Теги: вода, ГосЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.