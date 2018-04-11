СК РФ открыл очередное дело из-за обстрелов на Донбассе

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела КПП на Донбассе, в результате чего, как утверждается, была ранена женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прес-службу СК РФ.

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Дело касается "прицельного обстрела из автоматического оружия территории КПП "ДНР" "Еленовка" в районе одноименного поселка". Российские следователи обвинили в этом украинскую сторону.

"В результате преступления получила ранения не участвующая в вооруженном конфликте мирная жительница 1963 года рождения", - сообщили в СК РФ.

По данному факту СК РФ возбудил дело относительно "применения запрещенных средств и методов ведения войны".

Напомним, по состоянию на начало января СК РФ, начиная с 2014 года, возбудил 209 дел относительно событий в Украине.