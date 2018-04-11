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В Киеве зафиксировали температурный рекорд

В Киеве зафиксировали температурный рекорд

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сегодня, 11 апреля 2018 года, в Киеве зафиксирован температурный рекорд. Об этом сообщили УНН в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Да, сегодня рекорд, сегодняшняя температура зафиксирована более 24 градусов. Точные градусы пока не известны, потому что температура еще может увеличиваться. Может быть даже два рекорда, еще по среднесуточной температуре, но рекорд однозначно установлен", - сообщили в обсерватории.

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Так, в последний раз в этот день рекорд был установлен в 1959 году - тогда 11 апреля в Киеве было 22,7 градусов тепла. В общем, климатологи заметили, что это не является типичной температурой для апреля.

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Напомним, британские климатологи проанализировали данные о 571 городе Европы и обнаружили, что во второй половине XXI века у большинства из них значительно увеличится количество аномально жарких дней, а максимальная температура может вырасти на 7 градусов.

Источник: УНН
Теги: Киев, рекорд
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