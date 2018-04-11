Мозг продолжает производить нервные клетки даже в старости - исследование

КИИВ.11 квитня.УНН. Вопреки мнению, что взрослые не могут создавать нервные клетки, исследователи обнаружили, что у людей мозг продолжает создавать новые нейроны в течение всего процесса старения, поддерживая когнитивные способности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Хinhuanet.

Исследователи из Колумбийского университета и Нью-Йоркского государственного психиатрического института заявили: "Здоровые люди пожилого возраста имеют возможность оставаться когнитивно и эмоционально более невредимыми, чем обычно считается, благодаря устойчивости AHN. Они демонстрируют сохранен нейрогенез".

Как ранее сообщал, имея комплексный статистический анализ продолжительности жизни нескольких поколений людей, группа европейских ученых пришла к сенсационному выводу, что продолжительность жизни человека зависит от активности на Солнце.