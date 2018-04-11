Пропавших в зоне АТО гражданских нашли мертвыми в взорванной машине

КИЕВ. 11 апреля. УНН. На Луганщине нашли автомобиль с пропавшими местными жителями, который подорвался на взрывном устройстве. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Луганской области, передает УНН.

В Станично-Луганский отдел полиции поступило сообщение местного жителя о том, что 7 апреля его соседи (57-летние супруги их 38-летний сын со своей гражданской 38-летней женой) на своем автомобиле "Shevrolet Niva" поехали в неизвестном направлении и до сих пор их место нахождения неизвестно.

В ходе проведения розыскных мероприятий, направленные на установление местонахождения без вести пропавшей семьи, недалеко от реки Северский Донец, непосредственно находится на линии разграничения, полицейские обнаружили поврежденный автомобиль "Shevrolet Niva".

Предварительно установлено, автомобиль поврежден в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства (по предварительной информации - противотанковая мина), который сдетонировал в результате наезда на него автомобиля. в автомобиле выявлено 4 обугленных труп. На месте происшествия в настоящее время продолжают работать эксперты криминалисты, взрывотехники и сотрудники следственно-оперативной группы.

Данный факт был внесен в ЕРДР по предварительной квалификацией по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". Решается вопрос о переквалификации данного события на статью 258 УК Украины "Террористический акт".

Как сообщал УНН, четверо жителей Луганской области выехали на автомобиле и не вернулись.