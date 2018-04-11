В течение года развитие строительной отрасли остается стабильным

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В январе-феврале 2018 года предприятиями страны выполнено строительных работ на сумму 10,5 млрд0 грн. Индекс строительной продукции в январе-феврале 2018 года по сравнению с январем-февралем 2017 года составил 100,7%. Об этом свидетельствуют данные обнародованные Государственной службой статистики Украины, пишет УНН.

Строительство зданий выросло на 5,7%, в т.ч. нежилых - на 14,2%. В то же время сократилось строительство жилых зданий на 0,4% и инженерных сооружений - на 6,0%.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоcнащення составляли 82,9% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты - 8,1% и 9,0% соответственно.

Предприятиями 7 регионов страны (Киева, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Львовской и Одесской областей) выполнено 74,9% общего объема строительства.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестирована в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 года более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. По итогам 2017 года компания введет в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, что уже возводятся, компания в 2018 году взялась за 7 новых.