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Съемочную группу российского телеканала выгнали из больницы в Солсбери - СМИ

Съемочную группу российского телеканала выгнали из больницы в Солсбери - СМИ

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Съемочную группу российского телеканала РЕН TV выгнали из больницы в британском городе Солсбери, где проходили лечение после отравления Сергей и Юлия Скрипалей, после того, как журналисты незаконно пытались снять там сюжет. Пор этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

"Репортер РЕН TV, зайдя в больницу в Солсбери рано утром в среду, демонстрировал пренебрежительное отношение к нападению с применением нервно-паралитического вещества (в отношении Скрипалей - ред.) и допрашивал медсестер. Съемочную группу выгнали из больницы после того, как к ним подошел сотрудник службы безопасности, который вызвал полицию ", - говорится в сообщении.

Представитель больницы в Солсбери назвал инцидент "возмутительным", добавив, что российские журналисты "подошли к работникам больницы среди ночи без предупреждения и без всякого разрешения".

Как сообщал УНН, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

 

Источник: УНН
Теги: Россия, Великобритания, телеканал, больница
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