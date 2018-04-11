Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 11 апреля 2018 19:38
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украина предложила Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко
Украина предложила Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Происшествия
Вернуться к списку RSS Архив
3012
Версия для печати

Защита хочет пересмотра дела освобожденной от пожизненного заключения женщины

Защита хочет пересмотра дела освобожденной от пожизненного заключения женщины

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Защита помилованной Президентом Любви Кушинской, которая отбывала пожизненное заключение, собирается подать в суд ходатайство о пересмотре ее дела. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Андрей Федур, передает УНН.

"Я убежден, что она не убивала тех людей, а настоящие убийцы до сих пор так и не установлены! Что дальше? Будем подавать ходатайство о пересмотре этого дела. Рассчитываю, что Любовь Кушинская будет оправдана судом. Только так мы можем исправить судебную ошибку... Буду рассчитывать на то, что правоохранительные органы Украины тоже выполнят свою работу (хотя с опозданием в 21 год), и мы узнаем имена настоящих убийц", - написал Федур.

Как сообщал УНН, 1 марта 2018 года Президент Украины Петр Порошенко помиловал приговоренную к пожизненному лишению свободы Кушинскуй за убийство двух мужчин. 10 апреля она была освобождена из Качановской колонии, где отсидела более 20 лет. Кушинская была единственной женщиной, осужденной пожизненно.

Источник: УНН
Теги: суд, пожизненное заключение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.