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Во Львове создали "черную карту" заведений, где играет русская музыка

Во Львове создали "черную карту" заведений, где играет русская музыка

ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 апреля. УНН. Во Львове создали "черную карту" с отметками заведений, в которых играет российская популярная музыка, передает корреспондент УНН.

Так, на базе сервиса Google Maps жители Львова начали ставить отметки геолокации черного цвета на расположении кафе и магазинов, где, по их словам, из динамиков раздается русская поп-музыка.

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"Карта общественных заведений Галичины, в которых звучит преимущественно русская попсовая музыка. Если Вы знаете такие заведения, пожалуйста, заполните короткую анкету", - говорится в описании карты.

На сегодня, черными метками на карте Львова отмечены 15 магазинов и 15 предприятий общественного питания.

Напомним, в "черном списке" Минкульта насчитывается 124 деятели культуры.

Источник: УНН
Теги: Львов, музыка, карта
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