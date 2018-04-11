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Авиакатастрофа в Алжире: Климкин выразил соболезнования родственникам погибших

Авиакатастрофа в Алжире: Климкин выразил соболезнования родственникам погибших

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родственникам погибших в результате авиакатастрофы в Алжире. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

"Поражен большим количеством погибших в Алжире в результате аварий с военным самолетом. Я выражаю глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших", - заявил Климкин.

Как сообщал УНН, сегодня в Алжире разбился военный самолет, в результате чего погибли 257 человек. Самолет упал в городе Буфарик, который находится в 30 километрах от столицы Алжира, предварительная причина катастрофы пока не известна.

Источник: УНН
Теги: МИД, авиакатастрофа, смерть
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