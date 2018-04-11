Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 11 апреля 2018 19:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украина предложила Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко
Украина предложила Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
17412
Версия для печати

Сегодня к Земле приблизится гигантский астероид

Сегодня к Земле приблизится гигантский астероид

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Астероид размером с многоэтажный дом, получивший название 2018 GG, совершит максимальное сближение с нашей планетой сегодня, в среду 11 апреля, в 21:59 UTC. Этот космический камень пронесется мимо нашей планеты с относительной скоростью 13,9 километра в секунду, оставаясь от нее на безопасном расстоянии примерно в 4,68 дистанции Земля-Луна (lunar distance, LD) от нас, что соответствует примерно 1,8 миллиона километров.Об этом сообщает УНН со ссылкой на Astronews.

 

Астероид 2018 GG относится к семейству Аполлонов и был обнаружен 6 апреля 2018 г. при помощи обзора неба Catalina Sky Survey (CSS). Обзор CSS представляет собой проект, посвященный обнаружению комет и астероидов, а также поискам околоземных объектов. Этот обзор неба базируется в Лаборатории Луны и планет Аризонского университета, США.

Согласно наблюдениям диаметр астероида 2018 GG составляет от 23 до 71 метра. Абсолютная звездная величина этого объекта составляет 24,6; астероид обращается вокруг Солнца с периодом 3,2 года, оставаясь от нашего светила на среднем расстоянии в 2,17 астрономической единицы (1 а.е. равна расстоянию от Земли до Солнца).

Согласно прогнозам специалистов в будущем новых пролетов этого астероида мимо Земли ожидать не следует.

Как сообщал УНН, редкий 70-фунтовый метеорит продали за рекордные 237,5 тыс. долларов на аукционе Christie's. 

Источник: УНН
Теги: космос, Земля, астероид
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.