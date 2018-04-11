Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 11 апреля 2018 19:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украина предложила Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко
Украина предложила Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Культура
Вернуться к списку RSS Архив
2988
Версия для печати

Во Львове впервые покажут балет-сенсацию "Великий Гэтсби"

Во Львове впервые покажут балет-сенсацию "Великий Гэтсби"

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В понедельник, 23 апреля, на сцене Львовской оперы впервые состоится показ The Great Gatsbу Ballet - украинского балета-сенсации, что уже успел покорить мир. Начало - в 19:00, передает УНН со ссылкой на Гал-инфо.

Как отмечает издание, после успешного тура по странам Европы The Great Gatsby Ballet снова на сценах Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первое издание "Великого Гэтсби" ушло с молотка за 112 тыс. долларов

Балет "Великий Гэтсби" - самый успешный и самый масштабный балетный проект в истории независимой Украины, что не имеет аналогов в мире. С момента киевской премьеры The Great Gatsbу Ballet в октябре 2014-го эту революционную постановку увидели в более трех десятках европейских городов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве состоялась премьера балета "Великий Гэтсби"

Более 60 тыс. зрителей обеспечили спектакле аншлаги на главных площадках Европы. И вот балет возвращается на подмостки родной страны - показы пройдут в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове. А после тура по Украине творческая команда "Великого Гэтсби" на долгих два года отправится в мировое турне - городами США, Канады, Китая и стран Европы.

Источник: УНН
Теги: Львов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.