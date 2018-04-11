В ProZorro объявили первый тендер на средства Всемирного банка

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В системе ProZorro объявили первый тендер на средства Всемирного банка в Украине, передает УНН со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

“6 апреля 2018 года в системе ProZorro объявили первый тендер для проектов, которые воплощаются на средства Всемирного банка. Теперь закупки будут проходить открыто и их ход можно будет проконтролировать с момента объявления тендера до подписания договора с победителем”, - отметили в МЭРТ.

В министерстве напомнили, что в августе 2017 года Всемирный банк завершил проверку функционала ProZorro. В результате проведенной оценки Всемирный банк дал положительное заключение по использованию ProZorro по методам закупок “Закупки в свободной торговле” и “Национальные конкурсные торги”.

Отмечается, что международные финансовые организации, включая Всемирный банк, выделяют значительные средства на приобретение товаров, услуг и работ в рамках проектов, которые они финансируют в Украине. Некоторые из этих закупок отражаются на портале prozorro.gov.ua, но через систему ProZorro до сих они не проводились.

“Всемирный банк выделяет деньги конкретным заказчикам, например городским или областным советам, поэтому вполне понятно желание выбирать победителей тендеров прозрачно и с максимальной конкуренцией”, — пояснили в МЭРТ.

В министерстве добавили, что средства международных доноров выделяются на ремонт дорог, закупку медицинского оборудования и т.д., но поскольку тендеры не публичные, бизнесу трудно их найти. С переходом этих закупок в систему ProZorro вырастет не только прозрачность и возможность контроля, но и конкуренция.

Напомним, Всемирный банк просит Украину определиться с решением вопроса создания социального инспектората.