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С начала суток боевики осуществили 13 обстрелов позиций ВСУ - штаб

С начала суток боевики осуществили 13 обстрелов позиций ВСУ - штаб

КИЕВ. 11 апреля. УНН. С начала суток российско-оккупационные войска совершили 13 обстрелов украинских опорных пунктов применив вооружение запрещено минского соглашениями. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-центра штаба АТО, передает УНН.

В частности, на Донецком направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения боевых машин пехоты боевики вели огонь по нашим укреплениям в Песках.

Также в районе Каменки агрессор применил вооружения танка, гранатометы - вблизи Авдеевки, Марьинки и Талаковка, а крупнокалиберные пулеметы - по нашим позициям неподалеку Павлополь, Гнутово и Водяного. Кроме этого, защитники Авдеевки, Водяного и Гнутово обстреляны из стрелкового оружия, а в районе Марьинки - велся снайперский огонь.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал.

На Луганском направлении от начала суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск придерживался в полной мере.

Напомним, на Луганщине нашли автомобиль с пропавшими местными жителями, который подорвался на взрывном устройстве.

Источник: УНН
Теги: АТО, обстрел, ВСУ, боевики
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