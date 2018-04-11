Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 11 апреля 2018 19:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украина предложила Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко
Украина предложила Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
3756
Версия для печати

Новые вспышки АЧС зафиксированы в двух областях Украины

Новые вспышки АЧС зафиксированы в двух областях Украины

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Очередные случаи африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в Николаевской и Черкасской областях. Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы, передает УНН.

Отмечается, что 5 апреля в Николаевской области (Николаевский район) на свалке между селом Себино и селом Пески был обнаружен труп дикого кабана.

А 6 апреля в Черкасской области (село Ташлык Смелянского района) в личном подсобном хозяйстве было зарегистрировано заболевание и гибель свиньи.

При исследовании отобранных проб биоматериала был установлен диагноз АЧС.

Напомним, из-за угрозы АЧС жителям сел могут запретить продавать домашнее мясо. Что по этому поводу думают эксперты и участники рыка читайте в материале УНН "Что Европе - хорошо, то нашему жителю села - плохо" по ссылке.

Источник: УНН
Теги: АЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.