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Судебное заседание по делу полицейского Олейника перенесли на 24 апреля

Судебное заседание по делу полицейского Олейника перенесли на 24 апреля

Сергей Олейник

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Голосеевский районный суд Киева по делу полицейского Сергея Олейника, который обвиняется в убийстве несовершеннолетнего при задержании BMW 7 февраля 2016 года, сегодня перенес судебное заседание. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

“Заседание не состоялось в связи с отсутствием одного из присяжных. Следующее судебное заседание назначено на 10:00 24 апреля”, — сказала Максимец.

Напомним, в среду 11 апреля на заседании планировалось исследовать доказательства, предоставленные суду присяжных стороной обвинения.

Как сообщал УНН, 7 февраля 2016 года в Киеве сотрудник Управления патрульной полиции в Киеве Сергей Олейник во время преследования автомобиля BMW смертельно ранил из табельного оружия 17-летнего пассажира этого автомобиля.

Источник: УНН
Теги: суд, патрульная полиция, полицейские
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